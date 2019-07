Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Panne deckt Trunkenheitsfahrt auf + 48-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw

Cuxhaven (ots)

Panne deckt Trunkenheitsfahrt auf

Bremerhaven. Ein aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme stammender, 40-Jähriger befuhr Sonntagabend (28.07.2019) gegen 21 Uhr mit seinem Pkw die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Aufgrund einer technischen Panne im Bereich der Anschlussstelle Überseehäfen blieb sein Wagen stehen. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung wurde auf das Fahrzeug aufmerksam. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

48-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw

Am Samstagabend (27.07.2019) gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel, in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Osterholz geriet mit seinem Pkw aufgrund eines heftigen Regenschauers ins Schleudern und touchierte mehrmals die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, ebenso die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Verletzt wurde nach Polizeikenntnis niemand.

