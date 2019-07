Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27.07.2019

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Schiffdorf-Spaden ++ E-Bikes entwendet ++

Bereits am Donnerstag, 25.07.2019, um 02.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige E-Bikes in Schiffdorf-Spaden, Blinkstraße. Die Täter begaben sich auf ein Grundstück und entwendeten von der Terrasse die gesicherten E-Bikes. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Prophete, Farbe schwarz und um ein auffälliges Urban E-Bike der Marke Zündapp. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.700.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Beverstedt-Bokel ++ Brand von Heuballen ++

Am Samstag gegen 00.25 Uhr kam es zu einem Brand von ca. 100 Heuballen auf einem Feld im hinteren Bereich des Friedhofswegs. Die Ermittlungen der Brandursache dauern an. Ca. 60 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Beverstedt, Stubben Bokel und Heise waren zum Teil unter schweren Atemschutzgerät im Einsatz. Gegen 05.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Beverstedt-Wellen ++ Pkw beschädigt ++

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Wellener See zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hierbei wurden die Seitenspiegel dort geparkter Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Peter Oprowski

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell