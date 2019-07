Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Wohnung + Personen entzünden Gras am Wegesrand

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnung

Cuxhaven. Am Donnerstag (25.07.2019), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch die vermutlich offenstehende Haustür in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hinrich-Ebs-Straße. Anschließend wurde erfolglos versucht, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 - 5730) zu wenden.

++++++++++++

Personen entzünden Gras am Wegesrand

Beverstedt. Am Donnerstagabend (25.07.2019) gegen 23:40 Uhr wurde ein kleines Feuer im trockenen Gras am Wegesrand in der Mühlenstraße in Bokel, in der Nähe des dortigen Sportplatzes, festgestellt. Von der Brandstelle entfernten sich nach Polizeikenntnis mehrere Personen. Obwohl in diesem Bereich nicht direkt ein Gebäude steht, ist das Zündeln insbesondere bei der derzeitigen Witterung natürlich äußerst gefährlich. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706 - 9480.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell