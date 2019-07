Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pferd auf Autobahn

Cuxhaven (ots)

Gegen 14:25 Uhr kam es auf der BAB 27 in Höhe des Parkplatzes Nesse zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Polizei Geestland. Gemeldet wurde, dass ein Pferd über die Autobahn laufen soll. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, wurde das Tier bereits durch die Besitzerin über den Pannenstreifen zum nahegelegenen Parkplatz geführt. Ein zufällig vor Ort anwesender Rettungswagen hatte mit Hilfe eines Begleitfahrzeuges für Schwertransporte den Verkehr gestoppt, so dass das Tier gefahrlos von der Autobahn geleitet werden konnte. Das Tier hatte während des Transportes in dem speziellen Anhänger ausgetreten und dabei die Heckklappe geöffnet. Zum Glück ist es zu keinem weiteren Schaden gekommen und das unverletzte Tier konnte mit Hilfe eines anderen Anhängers erfolgreich vom Parkplatz abtransportiert werden.

