POL-CUX: Brand in Wohnhaus + Betrunken ohne Helm unterwegs + Betrunkener Radfahrer nach Unfall leicht verletzt in Klinik

Brand in Wohnhaus

Land Hadeln. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag (23.07.2019) gegen 17:10 Uhr das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Ihlienworth in Brand. Der Brand wurde durch rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ihlienworth und Neuenkirchen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden, der nach ersten Schätzungen ca. 150.000 Euro beträgt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte den Brand in Abwesenheit der Bewohner. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

Betrunken ohne Helm unterwegs

Wurster Nordseeküste. Am Dienstagabend (23.07.2019) gegen 21 Uhr wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Alsumer Straße in Dorum ein 52- jähriger Motorroller-Fahrer anhalten. Dieser war den Beamten aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und keinen Führerschein besaß. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Als dem Beschuldigten eröffnet wurde, dass eine Blutprobenentnahme erfolgen müsse, schlug und trat er in Richtung der eingesetzten Streife. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der alkoholisierte Mann konnte schließlich überwältigt werden. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Betrunkener Radfahrer nach Unfall leicht verletzt in Klinik

Wurster Nordseeküste. In der Strandstraße in Wremen ereignete sich am Dienstagabend (23.07.2019) gegen 21:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 58-jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Pkw überholt. Im anschließend zu passierenden Kurvenbereich schnitt der Fahrradfahrer die Kurve und kollidierte mit dem Pkw. Der Radler verletzte sich dabei leicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 58-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Einem ersten Atemalkoholtest zufolge betrug der Wert mehr als zwei Promille. Dem leicht verletzten Radler wurde eine Blutprobe entnommen. Die Schadenhöhe ist noch unbekannt.

