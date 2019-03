Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Mainz-Gonsenheim (ots)

Dienstag, 05.03.2019, 14:18 Uhr

Eine 23-jährige PKW-Fahrerin befährt die Straße An der Bruchspitze in Fahrtrichtung Breite Straße. Beim Abbiegevorgang in die Alfred-Delp-Straße übersieht die 23-Jährige die bevorrechtigte Straßenbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß kommt. Die 23-Jährige wird im Rahmen des Unfalls leicht verletzt. Sowohl der Fahrer der Straßenbahn als auch die Fahrgäste bleiben unverletzt. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell