Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht (Bildmaterial) + Diebstahl von zwei Aufsitzrasenmähern + Diebstahl von Akkus aus Ampelanlage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Unfallzeugen gesucht (Bildmaterial)

Hymendorf. Auf der Hymendorfer Straße, Höhe Sportplatz, wurde am Montag (22.07.2019) gegen 16.30 Uhr eine der großen Straßenlaternen am Peitschenmast umgefahren und dabei zerstört. Der Mast wurde in ca. 2 Meter Höhe abgeknickt. In dieser Höhe wurde die Anstoßstelle und orangefarbener Farbabrieb sichergestellt. Der Unfallfahrer entfernte sich unerkannt. Die Stadt Geestland schätzt den Schaden auf ca. 2.000 Euro und übernahm den Abbau und die Absicherung der elektrischen Anlage vor Ort. Zeugen, die zu einem solchen Fahrzeug (ggf. Zulieferer oder mögl. zu einem landwirtschaftlichen Anbauteil) Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland Tel.: 04743 - 9280 zu wenden.

++++++

Diebstahl von zwei Aufsitzrasenmähern

Loxstedt. In der Zeit vom 18.07.-22.07.2019 wurde das Tor einer Garage am Friedhof in der Bahnhofstraße in Loxstedt aufgebrochen und daraus zwei Aufsitzrasenmäher (einen gelben, Marke Stilga, und einen rot-schwarzen, Marke Echo-Trak) im Wert von ca. 9.000 Euro gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf oder in Loxstedt zu melden.

++++++

Diebstahl von Akkus aus Ampelanlage in Nesse

Loxstedt. In der Nacht zum 22.07.2019 wurden die Vorhängeschlösser von 16 Ampeln einer Bedarfsampelanlage in Nesse (Kreuzung L135/L143) aufgebrochen und daraus die 12 V-Akkus, Marke Panther Premium, und vier Adapter gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 4.500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf oder in Loxstedt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell