Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Suchmaßnahmen nach orientierungsloser Seniorin dauern an

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Seit Donnerstagmittag (01.08.2019) wird eine 85-jährige Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in der Straße Amtsdamm in Hagen im Bremischen vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen, unterstützt u.a. von einem Polizeihubschrauber und Fährtenhunden, führten bis Freitagmittag (02.08.2019) noch nicht zum Auffinden der als orientierungslos geltenden Frau. Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der etwa 1,60 Meter großen Seniorin, die mit einem grauen Rock und einer hellen Jacke sowie hellen Schuhen bekleidet ist, machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Auffallend ist der nach vorn gebückte Gang der Frau, die mithilfe eines Rollators unterwegs ist.

