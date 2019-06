Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 22-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Sprinter unterwegs

Mannheim (ots)

Beamte der Verkehrsüberwachung stoppten am Montagmorgen, gegen 9:15 Uhr, in der Schwetzinger Landstraße einen 22-jährigen Sprinter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten hielten den Sprinter zu einer Verkehrskontrolle an und stellten während des Gesprächs bei dem 22-Jährigen glasige Augen, zitternde Hände und Lidflattern fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv, weshalb der junge Mann seinen Sprinter vor Ort stehen lassen und die Beamten begleiten musste. Nach einer Blutentnahme durfte er das Revier wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

