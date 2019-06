Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Reiche Beute bei Wohnungseinbruch in der Mollstraße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein bislang nicht ermittelter Täter am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Wohnung in der Mollstraße. Der Unbekannte hatte aus den Räumlichkeiten mehrere hundert Euro Bargeld, zwei hochwertige Ledergeldbeutel, eine Goldkette mit Brillanten und Manschettenknöpfe gestohlen. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro machte er sich dann aus dem Staub. Als Tatzeit kommt Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 19:30 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

