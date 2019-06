Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: An Kreuzung Vorfahrt genommen - Eine Person verletzt und über 10.000 Euro Sachschaden

Hockenheim (ots)

An der Kreuzung Parkstraße/Gebrüder-Grimm-Straße kam es am Montag, gegen 10 Uhr, zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 62-jähriger Nissan-Fahrer war in der Parkstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und nahm an der Kreuzung einer von rechts kommenden 44-jährigen Toyota-Fahrerin die Vorfahrt. Die beiden stießen mitten auf der Kreuzung zusammen, wobei deren Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 44-jährige Autofahrerin machte im Anschluss Verletzungen geltend. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

