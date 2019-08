Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angestellter stellt pöbelnden Ladendieb

Jüchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.08.), gegen 10:00 Uhr, überraschte ein Mitarbeiter eines Supermarktes, an der Kölner Straße, in Jüchen einen bis dato unbekannten Mann beim Diebstahl. Dieser hatte klammheimlich vier Flaschen Wodka und Whiskey eingesteckt. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Daraufhin pöbelte der Tatverdächtige ihn an und bedrohte den Zeugen auf aggressive Art und Weise.

Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Polizeistreife stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen neben einem Taschenmesser, auch ein Tütchen Betäubungsmittel sicher.

Den Jüchener erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

