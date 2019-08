Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (28.08.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger aus Mönchengladbach mit seinem Motorrad die Landstraße 31 aus Neersbroich kommend in Fahrtrichtung Ruckes. Nach Zeugenaussagen verlor der Fahrer während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Zweirad. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im dortigen Kurvenbereich mit einer Leittafel. Anschließend stürzte der Fahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen transportierte den Mönchengladbacher nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsstoffe. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

