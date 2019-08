Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (28.08.), gegen 07:15 Uhr, kam es in Neuss-Uedesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 25-jähriger Kleinwagenfahrer auf der Tucherstraße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs. Unmittelbar nach dem dortigen Kreisverkehr, beabsichtigte er sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei übersah er offenbar den in gleicher Richtung fahrenden 52-jährigen Kradfahrer, der in diesem Moment über die Sperrfläche am Auto vorbei fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahmen blieb die Tucherstraße gesperrt.

