POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Donnerstag, 08.08.2019, 17:50 Uhr

Eine 24-jährige Auto-Fahrerin befährt die Rheinstraße in Richtung Wormser Straße. Als sie die Geschwindigkeit verringert, um in die Heugasse abzubiegen, fährt ihr ein 58-jähriger Rollerfahrer auf. Er stürzt zu Boden und erleidet leichte Verletzungen. Zur ärztlichen Versorgung wird er in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

