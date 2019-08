Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei zieht positive Bilanz zum Neusser Bürgerschützenfest

Neuss (ots)

Die Bilanz der Polizei zum Neusser Bürgerschützenfest fällt überwiegend positiv aus. Im Jahr 2019 feierten die Neusser mit einer Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern bei hochsommerlichen Temperaturen ein durchaus friedliches Schützenfest.

Landrat und Leiter der Kreispolizei, Hans-Jürgen Petrauschke stellte am Mittwoch (28.8.) zufrieden fest: "Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von Gästen und Schützen positive Rückmeldungen zu ihrer Arbeit bekommen. Viele haben sich persönlich bei den Polizistinnen und Polizisten für deren Einsatz bedankt. In Zeiten, in denen über zunehmende Respektlosigkeit diskutiert wird, freut mich diese Resonanz aus der Bevölkerung ganz besonders." Die Einsatzkräfte berichten außerdem, dass sie beispielsweise auf der Kirmes oder von Besuchern während der Umzüge angesprochen wurden und mit Blick auf die vorherrschenden Temperaturen Mineralwasser angeboten bekamen.

Auch wenn der überwiegende Teil der Besucherinnen und Besucher friedlich feierte, waren Auseinandersetzungen zu verzeichnen. Die Erfahrung der Polizei zeigt: Immer dann, wenn viele Menschen zusammen kommen und Alkohol getrunken wird, kommt es leider auch zu Streitereien. Wir berichteten hierzu bereits mit unserer Pressemeldung vom 26.08.2019, 16:39 Uhr.

Am Dienstagabend (27.8.), gegen 20:20 Uhr, kam es außerdem zu einer Schlägerei auf dem Kirmesgelände. Ein 20-Jähriger erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Der Randalierer attackierte einen Polizisten, wodurch dieser verletzt wurde. Ein Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wurde eingeleitet.

Die Gesamtbilanz in Zahlen: 20 Personen (Vorjahr: elf) mussten ihren Rausch im Gewahrsam der Polizei Neuss an der Jülicher Landstraße ausschlafen, weil sie aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums ihren Heimweg nicht mehr aus eigener Kraft fortsetzen konnten, weil sie Auseinandersetzungen provozierten oder Platzverweisen nicht nachkamen.

An allen Schützenfesttagen musste die Polizei in insgesamt 19 Fällen (Vorjahr: fünf) wegen Körperverletzungsdelikten einschreiten. Zwei Polizeibeamte erlitten hierbei Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Diese Vorfälle spielten sich überwiegend auf dem Kirmesplatz beziehungsweise in der Innenstadt ab.

Gegen 46 Personen (Vorjahr: 32) mussten die Polizistinnen und Polizisten einen Platzverweis aussprechen, weil sie randalierten oder Besucher anpöbelten.

Dieses große Fest, das weit über die Grenzen des Rhein-Kreises Neuss bekannt ist und jedes Jahr ein Besuchermagnet ist, bedeutet natürlich für die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ein Mehr an Arbeit. Trotzdem schaffte es die Behörde, auch in diesem Jahr, mit ihren Kräften den Anforderungen gerecht zu werden.

Beim Vogelschießen am (27.8.) setzte sich ein pensionierter Polizeibeamter durch. Kurt Koenemann, der vor seinem Ruhestand zuletzt Leiter der Polizeiwache in Meerbusch war, ist für das nächste Jahr oberster Repräsentant des Bürgerschützenvereins. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, angeführt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, wünschen Kurt Koenemann und seiner Gattin ein unvergessliches Königsjahr.

