Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Täter brach in Kiosk ein - Aufmerksame Zeugen verständigen die Polizei

Neuss (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (28.08.), gegen 04:25 Uhr, erhielt die Polizei von Zeugen den Hinweis, dass sich eine bis dato unbekannte Person an einem Kiosk im Neusser Norden zu schaffen macht. Bei Eintreffen der Beamten konnten diese einen 46-jährigen Neusser noch im Kiosk antreffen und vorläufig festnehmen.

Dieser drang zuvor durch eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft an der Venloer Straße ein und hatte es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Da der Neusser sich beim Einbruch leicht verletzt hatte, versorgten ihn Rettungssanitäter noch am Tatort. Ein Arzt entnahm dem polizeibekannten 46-Jährigen in einem Krankenhaus die fällige Blutprobe, da er augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand.

Die Kriminalpolizei hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen aufgenommen.

