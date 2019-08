Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dachgeschosswohnung ausgebrannt

Dormagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 27.08.2019, gegen 16:05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Wohnungsbrand in Dormagen-Horrem auf der Knechtstedener Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Wohnung im Dachgeschoss des Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten wurde die Knechtstedener Straße zwischen der Heesenstraße und dem Rensingweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Ursache des Brandes gemacht werden. Es wurde niemand verletzt, allerdings ist von hohem Sachschaden auszugehen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt. (Ro.)

