Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angestellter hindert Ladendieb an der Flucht

Korschenbroich (ots)

Am Dienstagmittag (27.08.), gegen 12:50 Uhr, überraschte ein Mitarbeiter eines Discounters am Püllenweg in Kleinenbroich einen bis dato unbekannten Mann beim Diebstahl. Dieser hatte klammheimlich mehrere Bierdosen und Likörflaschen eingesteckt. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen wollte, versuchte ihn der Zeuge zur Rede zu stellen. Daraufhin gab der Tatverdächtige Fersengeld. Als der Angestellte ihn auf dem angrenzenden Parkplatz stellen konnte, bedrohte der Tatverdächtige den Zeugen. Bei der anschließenden Rangelei verletzte sich der Mitarbeiter des betroffenen Geschäftes leicht. Den 52-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

