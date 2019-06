Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unterspülte Fahrbahn nach Wasserrohrbruch in Stadthagen

Stadthagen (ots)

Am 30.06.19, 08.25 h, teilte ein Jogger der Polizei mit, dass in der Herminenstraße in Höhe der Bahnunterführung Wasser aus der Asphaltdecke austritt. Durch die Polizei und inzwischen verständigte Techniker der Stadtwerke wurde festgestellt, dass im dortigen Bereich ein Wasserrohr gebrochen ist. Durch das ausfliessende Wasser ist die Fahrbahn komplett unterspült, so dass die Gefahr eines Einsturzes besteht. Aus diesem Grunde wurde die Fahrbahn komplett für den Verkehr gesperrt./phi

