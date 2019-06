Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pkw-Fahrer mit 0,8 Promille Atemalkoholkonzentration in Stadthagen kontrolliert

Stadthagen (ots)

Am 30.06.19, 07.50 h, wurde ein 20jähriger Pkw-Fahrer in der Enzer Straße durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Stadthagen angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Aus diesem GHrund wurde der Mann zur hiesigen Dientsstelle verbracht, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Gegen den jungen Mann wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige nach $ 24 a StVG eingeleitet. Ihn erwartet u.a. ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro./phi

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell