Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl von 15 Kanninchen in Wiedensahl

Stadthagen (ots)

Am 28.06.19, zwischen 18.15 und 19.35 h, betraten unbekannte Täter unbemerkt das Grundstück eines 57jährigen Mannes in Wiedensahl, Hauptstraße und suchten den im hinteren Teil des Grundstücks stehenden Stall auf und entwendeten dort aus vier kleinen Ställen insgesamt 15 Kaninchen und zwar einen schwarz/weißen Rammler, eine braune Häsin sowie ein schwarz/weißes Muttertier mit zwölf und vier Wochen alten Jungtieren, in verschiedenen Farbkombinationen./phi

