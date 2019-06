Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Vermisste 40 jährige Frau aus Auhagen OT Düdinghausen ist wieder da

Stadthagen (ots)

Die gesuchte 40jährige wurde am 29.06.19, 20.15 h, durch Angehörige an ihrer Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen. Sie hatte in der Umgebung mehrere Personen zufällig getroffen und mit diesen die Nacht und den Tag verbracht./phi

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell