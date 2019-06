POL-FR: Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Am 21.06.2019, gegen 14:50 Uhr, überholte ein schwarzer Opel auf der Strecke von Opfingen in Richtung Freiburg-Haid (Freiburger Straße) in einem Stau mehrere Fahrzeuge, wodurch ein Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen genötigt wurde. Ferner kam dem Opel ein Motorradfahrer entgegen. Es ist unklar ob dieser Ausweichen oder Bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761-8824421 zu melden.

