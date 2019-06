Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Fußgängerin von rückwärtsfahrendem Auto touchiert - leicht verletzt - Zeugensuche!

Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen, 21.06.2019, in St.Blasien von einem rückwärtsfahrenden Auto touchiert worden und ist deshalb auf die Straße gestürzt. Dabei zog sich die 80 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu. Verursacht hatte dies eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin, als sie rückwärts vom Fahrbahnrand auf die Fürstabt-Gerbert-Straße einfahren wollte und dabei die am Heck vorbeigehende Frau nicht gesehen hatte. Die Fußgängerin wurde vom anfahrenden Auto umgestoßen. Zum Geschehen sucht das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

