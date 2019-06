Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Frontkollision auf der B 500 - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz einer Frontalkollision zwischen zwei Autos am Mittwochabend, 19.06.2019, auf der B 500 bei Waldshut-Tiengen. Kurz vor 21:00 Uhr war eine talwärts fahrende 54-jährige VW-Fahrerin auf der Bundesstraße kurz vor der Abzweigung nach Oberalpfen nahezu vollständig auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Renault eines 50 Jahre alten Mannes. Durch den heftigen Zusammenstoß kam der Renault von der Straße ab und landete auf dem Dach. Der Renault-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg. Zwischenzeitlich ist er außer Lebensgefahr. Die VW-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Frau kurz eingenickt war und deshalb nach links kam. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die B 500 war voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Die Schadenshöhe an den total beschädigten Autos liegt bei knapp 30000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell