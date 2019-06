Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Nachträgliche Zeugensuche zu einem Verkehrsunfall vom 16.06.2019

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Sonntagabend, 16.06.2019, in Lörrach passierte, sucht die Polizei Zeugen. In der Wallbrunnenstraße war es gegen 20:15 Uhr zur Kollision zwischen einem Audi und Ford gekommen. Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin war nach bisherigem Ermittlungstand vom Fahrbahnrand angefahren bzw. wendete dort. Es kam zum Streifvorgang mit dem Ford Fiesta einer 19 Jahre alten Frau. Allein am Fiesta wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Zunächst versuchten die Beteiligten, sich so zu einigen, was allerdings nicht gelang, so dass die Polizei eingeschaltet wurde. Da sich die Aussagen zum Unfallhergang unterscheiden, sucht das Polizeirevier Lörrach nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-500 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell