Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Vermisste Person

31553 Auhagen / OT Düdinghausen (ots)

Gesucht wird eine 40-jährige Frau aus Auhagen / OT Düdinghausen, welche auf ärztliche angewiesen ist. Sie ist am Freitag, 28.06.2019, gg. 19:00 Uhr, zum letzten Mal in Hagenburg, am Mühlenring, gesehen worden. Die deutsche Frau ist ca. 165 cm groß, schlank, hat schulterlange dunkelbraune Haare und ist zur Zeit stark gebräunt. Sie trägt vermutlich eine rote Jacke und eine schwarze Leggins. Unterwegs ist sie mit einem auffälligen Damenrad, Art Hollandrad, Farbe kupferbraun/rötlich, mit dicken weißen Reifen, blumenartigen, bunten Kunststoffclips in den Speichen und einem silberfarbenen Fahrradkorb vorne. Hinweise zum Aufenthalt der Person bitte an die Polizei Stadthagen, unter 05721-40040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell