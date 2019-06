Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: 21 jährige randaliert in der Innenstadt und leistet bei ihrer Ingewahrsamnahme erheblichen Widerstand

Stadthagen (ots)

Am 29.06.19, 00.15 h, wird der Polizei gemeldet, dass eine stark alkoholisierte Frau in der Echternstraße Ecke Krumme Straße im Kreuzungsbereich vor der dortigen Kneipe auf der Straße liegt und laut herumschreit. Nach Eintreffen von zwei Polizeibeamten schreit die Frau weiter und kommt der Aufforderung aufzustehen und nach Hause zu gehen, nicht nach. Auch nach mehrmaligen Ansprechen verliess die Frau die Straße nicht, sondern schrie die Polizeibeamten agressiv an und beleidigte diese. Schließlich wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zur hiesigen Dienststelle transportiert, wo sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Bei der Ingewahrsamnahme leistete sie erheblichen Widerstand, Sie trat, schlug und bespuckte die beiden 21 und 26jährigen Polizeibeamten, die glücklicherweise durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt wurden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da sie erhebich alkoholisiert und unter Dorgeneinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen./phi

