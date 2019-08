Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jutebeutel gestohlen - Kripo ermittelt

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (28.08.) wurde eine Neusserin Opfer eines Taschendiebstahls. Nach ersten Erkenntnissen war die 32-Jährige, gegen 11:00 Uhr, zu Fuß auf dem Marienkirchplatz unterwegs. In Höhe des dortigen Parkplatzes lief plötzlich ein unbekannter Mann an ihr vorbei und schnappte sich mit einem gezielten Griff ihren beigefarbenen Jutebeutel (Aufdruck Portrait "Udo Lindenberg"). Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines dortigen Möbelhauses und von dort weiter in die Unterführung Salzstraße. Nach Angaben des Opfers hatte er schwarze Haare, war etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, trug eine schwarze Kappe, eine dunkle leicht glänzende Jacke und eine dunkle Hose. Eine weitere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

