Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pumpen entwendet

Gronau (ots)

Eine Wärmepumpe und ein Hauswasserwerk haben Unbekannte in Gronau-Epe gestohlen. Die Geräte befanden sich auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Dakelsberg. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag, 12. Juli, auf Samstag, 13. Juli. Aufgrund der Größe und Beschaffenheit der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

