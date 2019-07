Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Bei der Fahrt einen Joint geraucht hat am Donnerstagabend ein Autofahrer in Gronau. Das war einem hinter ihm fahrenden Zeugen nicht verborgen geblieben. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 33-jährigen Niederländer an der Ochtruper Straße anhalten. Der Fahrer räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung; ein Arzt entnahm dem Mann zum genauen Nachweis eine Blutprobe.

