POL-BOR: Gronau - Ausgewichen und gegen Auto gefahren

Gronau (ots)

Gegen einen abgestellten Pkw geprallt ist am Donnerstag in Gronau der Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 43-jährige aus Enschede (NL) befuhr gegen 22.00 Uhr die Königstraße in Richtung Schwarzenbergstraße. Kurz vor der Einmündung der Spindelstraße kam ihm nach eigenen Angaben ein silberfarbener Kleinwagen entgegen. Dieser habe ihn abgedrängt, so dass er nach links ausgewichen sei. Dabei stieß der Niederländer gegen ein parkendes Fahrzeug. Der Mann blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

