Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Beim Abbremsen mit Motorrad gestürzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen haben eine Motorradfahrerin und ihre Sozia am Donnerstag bei einem Unfall in Vreden erlitten. Die 16-Jährige fuhr gegen 22.10 Uhr auf der L560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden. Als sie kurz vor der Einmündung zur K63 in einer Rechtskurve abbremsen wollte, kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Dabei erlitt die 16-Jährige ebenso wie eine 17-jährige Sozia leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Ahauserinnen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

