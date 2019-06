Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf dem Dach liegen. Zeugen gesucht!

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 27.06.2019, gegen 18:28 Uhr, ereignet sich auf der Metjendorfer Straße, in 26180 Rastede, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22 jähriger Fahrzeugführer fährt mit seinem Opel Astra auf der Metjendorfer Straße in Richtung Wiefelstede. In Höhe der Einmündung Leuchtenburger Straße kollidiert er in einer unübersichtlichen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Straßenschild, gerät auf die Gegenfahrbahn und schleudert nach rechts von der Fahrbahn, wo der Pkw auf dem Dach liegen bleibt. Der 22 jährige Fahrzeugführer und sein 20 jähriger Beifahrer erleiden dabei schwere Verletzungen und werden mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Pkw ensteht ein Totalschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr laut Zeugenaussagen ein BMW die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer dieses BMW und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rastede zu melden.

