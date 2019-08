Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mögliches Diebesgut sicher - Besitzer des Mountainbikes gesucht

Bild-Infos

Download

Neuss-Holzheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25.08.), gegen 01:15 Uhr, führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle an der Vereinsstraße durch. Der 20-jährige Neusser fiel den Beamten auf, weil er mit einem Fahrrad ohne Licht, aber dafür mit umfangreicher Beladung in Richtung Reuschenberg unterwegs war. Er führte drei große Säcke voller Leergut mit sich, die er nach eigenen Angaben zu einem Discounter bringen wollte - mitten in der Nacht.

Da er auch zur Herkunft des Mountainbikes widersprüchliche Angaben machte, stellten die Polizisten das Leergut und das Fahrrad aufgrund eines Diebstahlverdachts sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun auch dem Besitzer des grünen Fahrrads der Marke GT, mit der Aufschrift "All GT Terra - Outpost". Hinweise bitte an die 02131 300-0.

