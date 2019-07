Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Polizei sucht Unfallverursacher

Die Polizei sucht den Unfallverursacher, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Riedstraße gegen einen geparkten weißen VW Polo fuhr und diesen im Heckbereich beschädigte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern bzw. die Polizei zu verständigen, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Hinweise zum Fahrer nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

