Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wartehäuschen beschädigt

Heinsberg-Horst (ots)

Das Wartehäuschen der Rurtalbahn an der Haltestelle an der Mühlenteichstraße in Horst wurde durch unbekannte Personen beschädigt. Diese warfen offenbar Steine auf das Glasdach, wodurch die Schäden verursacht wurden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 31. Mai und Dienstag, 4. Juni. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

