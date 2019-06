Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Hückelhoven (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Simmerath fuhr am 4. Juni (Dienstag), gegen 18.55 Uhr, mit einem Leichtkraftrad der Marke Honda auf der Straße Krickelberg aus Richtung Ratheim kommend in Richtung Landstraße 117. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs konnte noch ausweichen und so schlimmere Unfallfolgen verhindern. Der Gestürzte zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des Leichtkraftrades fest, dass es nach Diebstahl gesucht wurde. Es war zum Unfallzeitpunkt mit Pappkennzeichen und einem fingierten Nummernschild ausgestattet. Die Beamten stellten das Zweirad sicher. Da sich der Verdacht ergab, dass der 30-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Er war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall sowie dem Diebstahl dauern an.

