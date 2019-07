Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pressemeldung zum Unfall mit Personenschaden

A65 - Landau Süd (ots)

Eine regennasse Fahrbahn in Verbindung mit einer nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit wurde am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr einem 30 Jahre alten Germersheimer zum Verhängnis. Dieser kam im Kurvenbereich der A65 in der Abfahrt Landau-Süd von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierzu mussten aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und Bergungsmaßnahmen beide Abfahren im Bereich Landau-Süd voll gesperrt werden. Die Fahrbahnreinigungsmaßnahmen dürften noch bis etwa 19:30 Uhr andauern. Der 30 Jahre alte Mann hatte Glück im Unglück. Er verletzte sich lediglich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Weniger Glück hatte er mit seinem Fahrzeug. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zu schwerwiegenden Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

