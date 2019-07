Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Fehlender Sicherheitsgurt und betrunken

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

Ein 52-jähriger Golf-Fahrer wurde am Mittwoch (10.07.2019), gegen 22.40 Uhr, in der Dalbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass zur Kontrolle bot der nicht angelegte Sicherheitsgurt. Im Zuge dessen nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Der Test ergab einen Wert von 0,72 Promille, sodass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. Sein Auto musste er stehen lassen, der Schlüssel wurde einkassiert. Es erwarten ihn 500 Euro Geldbuße, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell