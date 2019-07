Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zwei Fahrten zur Justizvollzugsanstalt

Germersheim (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Germersheim wurde am Dienstagabend aufgrund eines Haftbefehls festgenommen und zunächst zur Dienststelle verbracht. Dort bat er seinen 28-jährigen Bekannten darum, ihm persönlichen Gegenstände für die Haft vorbeizubringen. Als der Bekannte dann bei der Polizei erschien, stellten die Polizisten fest, dass auch gegen diesen Mann ein Haftbefehl vorliegt. So wurden schließlich beide zusammen in die Justizvollzugsanstalt befördert.

Am Mittwochmittag musste erneut ein Haftbefehl gegen einen Mann in Germersheim vollstreckt werden. Der 28-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme und versuchte nach den Polizisten zu spucken und zu treten. Auch dieser Mann wurde durch die Polizei in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

