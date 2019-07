Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fünf Blutentnahmen plus zwei positive Personenkontrollen;Einbruch in Vereinsheim;Einbruch in der Untergasse;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fünf Blutentnahmen plus zwei positive Personenkontrollen

Stadtallendorf/Kirchhain/Neustadt: Das zurückliegende Wochenende brachte im Ostkreis leider wieder einmal einige Fahrten unter dem Einfluss von Drogen/Alkohol ans Tageslicht. Zudem stellten die Beamten bei zwei Personenkontrollen geringe Mengen Rauschgift sicher.

Freitagvormittag, 5. Juli ging den Polizeibeamten in der Kirchhainer Innenstadt ein Golf-Fahrer ins Netz, bei dem der Drogenvortest gleich auf zwei Substanzen positiv anschlug. Am Nachmittag gegen 14 Uhr war es dann ein 37-jähriger Autofahrer, der in Stadtallendorf mit zur Blutentnahme musste. Zudem zeigte der Mann den Beamten einen gefälschten französischen Führerschein vor, der natürlich den Besitzer wechselte. Am späten Nachmittag traf es in Stadtallendorf einen Hyundai-Fahrer, den die Ordnungshüter anhielten. Nach dem positiven Drogentest veranlassten sie eine Blutentnahme. Der Samstag, 6. Juli begann, wie der Vortag endete. Bei einer normalen Personenkontrolle in Stadtallendorf stellte die Polizei bei einem jungen Mann gegen 13 Uhr eine geringe Menge Marihuana sicher. Etwas umfangreicher gestaltete sich der Arbeitsaufwand etwa eine Stunde später bei einer Pkw-Kontrolle in der Innenstadt von Stadtallendorf. Der wohnsitzlose Fahrer versuchte die Ermittler zu täuschen und legte den Ausweis seines Bruders vor. Leider an die Falschen geraten, kann man da nur sagen. Die Beamten durchschauten das Spiel und schnell wurde klar, dass gegen den Fahrer ein Vollstreckungshaftbefehl (Zahlen des geforderten Betrages oder ersatzweise Haft) vorlag. Die vorläufige Festnahme quittierte der Ertappte mit aggressiven Verhalten und Drohgebärden. Die Handschellen konnten anschließend nur unter erheblicher Kraftanstrengung angelegt werden. Dabei erlitt der rabiate Zeitgenosse leichte Blessuren. Die Polizisten kamen ohne Verletzungen davon. Letztendlich konnte der 28-Jährige dann auf der Polizeiwache den ausstehenden Betrag im unteren, vierstelligen Bereich aufbringen. Damit aber noch nicht genug: Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Drogen stand, folgte eine Blutentnahme. Am Rande sei erwähnt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Am späten Sonntagabend, 7. Juli förderte eine Kontrolle in der Stadtallendorfer Innenstadt bei einem 40-Jährigen mehrere Gramm Amphetamin zutage. Der Überprüfte wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. In der Nacht auf Montag, 8. Juli registrierten die Beamten dann in der Innenstadt von Neustadt den letzten Vorfall dieser Art. Wieder war ein Vortest positiv und der junge Fahrer musste mit zur Blutprobe. In allen Fällen stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Polizei kann immer wieder nur "gebetsmühlenartig" darauf hinweisen, dass weitere Kontrollen folgen werden.

Einbruch in Vereinsheim

Rauschenberg: Das Vereinsheim des TSV Rauschenberg in der Brachter Straße geriet zwischen Donnerstag, 4. Juli, 22.30 Uhr und Freitag, 5. Juli, 14.15 Uhr in das Visier von Einbrechern. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür stahlen die Unbekannten einen Fachbildfernseher samt Halterung. Die Halterung rissen die Diebe mit brachialer Gewalt aus der Wand. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbruch in der Untergasse

Marburg: Ein offenstehendes Fenster nutzte ein Unbekannter zwischen Samstag, 6. Juli, 16 Uhr und Sonntag, 7. Juli, 00.30 Uhr in der Untergasse. Der Dieb stieg ein und machte sich mit der erbeuteten Bauchtasche auf und davon. Mit der Tasche verschwanden eine Uhr der Marke Burberry und eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell