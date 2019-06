Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Kinder von Mann an Straßenbahnhaltestelle bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 08.06.2019 gegen 14:45 Uhr, bedrohte ein 51-jähriger Mann vier Kinder im Alter von 12-14 Jahren an der Straßenbahnhaltestelle des Hauptbahnhofs Ludwigshafen. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und versuchten, den Mann von seinem Handeln abzubringen. Dies schien dem 51-Jährigen jedoch nicht zu gefallen, woraufhin er einem Helfer in den Bauch trat. Auch nach dem Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb er mit auf die Dienststelle genommen wurde. Wie sich herausstellte, war der Herr mit 2,55 Promille so stark alkoholisiert, dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Aufgrund des anhaltenden aggressiven und sprunghaften Verhaltens wurde der 51-Jährige schließlich in einer Einrichtung für Verhaltensauffällige untergebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

