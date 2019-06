Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Industriebetrieb

Landau (ots)

Am Samstag, gegen 11:30, wurde durch Mitarbeiter einer angrenzenden Firma ein Brand in einem Industriebetrieb in Landau in den Waldstücken gemeldet. Die betroffene Firma hatte keine Betriebszeit. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Landau gelöscht werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

