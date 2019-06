Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gasgeruch am Güterbahnhof

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Samstag, den 08.06.2019, kam es gegen 15:30 Uhr zu einer kurzzeitigen Sperrung des Bahnverkehrs in Ludwigshafen. Kurz zuvor wurde durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Gasgeruch am Güterbahnhof gemeldet. Grund für den Gasgeruch war eine Leckage an einem Kesselwagen. Diese konnte letzten Endes abgedichtet und der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Durch die Berufsfeuerwehr konnte eine Gefährdung für Anwohner ausgeschlossen werden.

