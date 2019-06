Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots)

Am 08.06.2019 gegen 18:00h wurden 4 Personen bei einem Wohnungsbrand, in der Frankenthaler Straße, durch Rauchgasinhalation leicht verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlung brach das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Eine 29 jährige Mutter und ihr 3 Monate altes Baby, die sich in einer Wohnung im 1.Obergeschoß aufhielten, mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zwei weitere Personen verweigerten die ärztliche Versorgung durch den Rettungsdienst. Der Sachschaden wird auf ca. 20 000.- Euro geschätzt. Die restlichen Wohnungen waren weiterhin bewohnbar.

