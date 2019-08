Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weiße Vespa gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben diese Woche eine Vespa von einem Grundstück in der Jung-Stilling-Straße gestohlen.

Der Eigentümer erstattete am Donnerstagabend Anzeige bei der Polizei. Am Sonntag stellte der 55-Jährige das Kleinkraftrad auf seinem Grundstück ab und sicherte ihn mit dem Lenkradschloss. Als er am Donnerstag um 20 Uhr mit seinem Motorroller wegfahren wollte, stellte er fest, dass seine Piaggio Vespa gestohlen worden war. In dieser Zeit haben die Täter das Fahrzeug, das einen Wert von 8.000 Euro hat, gestohlen.

Die Vespa ist weiß mit roter Sitzbank und roten Leder-Soft-Taschen. Sie hat das amtliche Kennzeichen KL - T 400.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell