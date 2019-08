Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Angeblicher Staatsanwalt kassiert ab

Oberes Glantal (ots)

Ein angeblicher Staatsanwalt aus Köln hat Anfang der Woche einen 52-Jährigen aus der Verbandsgemeinde um sein Geld gebracht. Der Unbekannte rief bei dem Mann an und gaukelte seinem Opfer vor, dass eine Anzeige gegen ihn vorliege, weil er Gebühren für die Teilnahme an einem Gewinnspiel nicht bezahlt habe. Die angefallenen Kosten würden mittlerweile über 2.400 Euro betragen. Der Anrufer bot dem 52-Jährigen an, sich außergerichtlich zu einigen. Er sollte deshalb den angeblichen Rechtsanwalt der Gewinnspielagentur anrufen. Mit dem vermeintlichen Anwalt einigte sich der 52-Jährige auf die Zahlung von knapp 2.000 Euro. Er überwies das Geld. Als der Geschädigte dann mit dem Staatsanwalt in Köln telefonieren wollte, stellte sich heraus, dass es diesen dort gar nicht gibt. Der 52-Jährige war einem Betrüger aufgesessen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell