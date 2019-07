Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: FCK - Ingolstadt 04 ohne Probleme für die Polizei

Kaiserslautern (ots)

In seinem zweiten Heimligaspiel der aktuellen Drittligasaison gastierte der FC Ingolstadt 04 auf dem Betzenberg. Bei sommerlich angenehmen Temperaturen kamen 17.212 Fans in das Fritz-Walter-Stadion. Aus Ingolstadt reisten ca. 150 Fans an. Das Spiel endete 0:0. Die Fußballpartie verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Zwischenfälle. Lediglich zur Regelung des An- und Abreiseverkehrs musste eingegriffen werden.

